



Наманганские баскетболисты финишировали в первой лиге на третьем месте



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. В минувшие выходные в Фергане прошли игры заключительного тура чемпионата Узбекистана по баскетболу среди мужских команд первой лиги сезона 2013 – 2014 года. Первое место и путевку в высшую лигу завоевала команда Ферганы, обыгравшая в финале баскетболистов Заравшана. В матче за третье место встретились коллективы Наманганской области: команда, составленная из игроков Наманганского колледжа олимпийского резерва и специализированной спортшколы № 1 (тренер Анвар Исаев), и команда "Пахлавон" (тренер Б. Низамбаев). Убедительную победу со счетом 55:37 одержала сборная команда колледжа и спортшколы № 1. Она и заняла третье место. Команда "Пахлавон" финишировала на четвертом месте. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи