Встреча в аэропорту участников игр

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая в международном аэропорту Намангана прошла торжественная церемония встречи участников спортивных соревнований "Баркамол авлод-2014".

Посланцев Андижанской и Ферганской областей приветствовали на наманганской земле хоким Наманганской области, член Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Баходир Юсупов и заместитель министра по делам культуры и спорта Республики Узбекистан, главный судья игр "Баркамол авлод-2014" Мурод Алиев. Они пожелали юным спортсменам успехов и высоких достижений.

В свою очередь гости выразили большую признательность наманганцам за теплый прием.

"На примере Намангана мы видим как на наших глазах преображается наша родная страна. Наше участие в этих престижных спортивных соревнованиях станет для нас очередной ступенью к достижению высоких побед", – сказала пловчиха из Ферганской области Динара Рахмонова.

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