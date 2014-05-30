Ташкентские живописцы рисовали девушек в Наманганском колледже бытового обслуживания

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая 10 художников дали мастер-класс для студентов Наманганского колледжа бытового обслуживания. Акция прошла в рамках культурной программы игр "Баркамол авлод", начавшихся в четверг в этом городе.

"Мы с удовольствием приняли участие в празднике, каковым стали игры "Баркамол авлод", – делится своими эмоциями живописец из Ташкента, но уроженец Намангана Ибрагим Валиходжаев. Кстати, многие его работы находятся в частных коллекциях Канады, Германии, США, Франции и других стран.

Девушки – гандболистки, гимнастки из Каракалпакстана, Андижанской и Самаркандской областей, разместившиеся в общежитии этого колледжа, несколько смущенно позировали маститым художникам.

По словам другого столичного художника Бахтиера Назарова, заслуженного деятеля искусств Узбекистана, живописцы были рады рисовать портреты сегодняшних героев. "Мы рисуем героев нашего времени. Мы побывали уже почти во всех районах Наманганской области, и везде рисовали портреты участников игр "Баркамол авлод", где по два, где по три таких произведения", – поясняет Бахтиер-ака.

По его словам, созданные рисунки и картины будут выставлены на экспозиции, приуроченной к 23-й годовщине независимости Узбекистана. Она откроется в августе в Ташкенте. А затем полотна покажут в ряде городов Республики, в том числе и в Намангане. Свыше 25 работ останутся затем в собственности Наманганского краеведческого музея.

УЗИНФОРМ