Наманганские девушки победили в стартовом матче

НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. Порадовали местных болельщиков наманганские баскетболистки. Они одержали победу в стартовой встрече над соперницами из Навоийской области в рамках игр "Баркамол авлод", проходящих в Намангане.

Весь матч проходил при явном преимуществе наманганцев и завершился разгромной победой хозяев со счетом 56:36.

При этом наставник сборной Наманганской области Узбекистана Ильхомжон Нумонжонов был не совсем удовлетворен: "Я не доволен результатом первого тайма. Однако мои подопечные порадовали меня во второй половине встречи".

Тренер выделяет Алие Юлдашеву, набравшую больше всех очков, а также нападающих Нигору Холдорову, Матлубу Гуломжонову и Викторию Шиниковскую.

Турнир по волейболу принимает Наманганский спортивный колледж олимпийского резерва,

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