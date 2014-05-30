



Наманганские волейболистки одержали первую победу



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая на играх "Баркамол авлод-2014" стартовали состязания сборных по волейболу среди девушек. В первом поединке победили хозяйки соревнований – наманганские девушки. Волейболистки соревнуются в спортивном зале Наманганского инженерно-педагогического института. Соперницами наманганок стали волейболистки Андижанской области. В бескомпромиссной борьбе в четырех партиях – 3:1 – победила команда Наманганской области, проявив волевые качества. Как говорит капитан сборной Наманганской области Узбекистана Зульфия Абдулхаева, успех дался трудно. Особенно сложно было после поражения в первой партии. "Я взяла на себя задачу поднять дух нашей команды. В итоге нам удалось одержать победу", – говорит. Зульфия. Отметим, что наманганские волейболистки до старта считались фаворитом турнира. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи