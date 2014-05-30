



Боевая ничья гандболисток соседних областей



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. В четверг начался турнир гандбольных команд в рамках игр "Баркамол авлод-2014". Он проходит в одноименном спорткомплексе Намангана. Открылся турнир встречей женских сборных команд Андижанской и Наманганской областей. Поначалу лидировала в счете гостевая команда, но в итоге соперницы разошлись миром – матч завершился боевой ничьей – 25:25. Также в этом спорткомплексе проходят состязания по футболу, легкой и тяжелой атлетике, плаванию, шахматам, художественной гимнастике. Спорткомплекс "Баркамол авлод-2014" сдан в эксплуатацию в 2011 году. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи