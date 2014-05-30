Приветствие Президента Узбекистана участникам спортивных игр "Баркамол авлод", стартовавших в Намангане

ТАШКЕНТ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая Президент Узбекистана Ислам Каримов обратился с приветствием к участникам спортивных игр среди студентов колледжей и лицеев "Баркамол авлод", открывшихся в этот день в Намангане.

В обращении главы государства говорится:

"Дорогие мои сыновья и дочери!

Мне доставляет огромное удовольствие от всей души поздравить вас, ваших уважаемых тренеров и наставников, родителей и друзей с большим событием в жизни Узбекистана – торжественным открытием игр "Баркамол авлод", являющихся настоящим праздником молодости, красоты и спорта, и пожелать всем вам здоровья и счастья, удачи, новых побед.

Я искренне рад выразить свое глубокое уважение трудолюбивым и гостеприимным наманганцам, хорошо знающим цену таким благородным качествам, как доброта и человечность, тщательно подготовившимся к этим соревнованиям и встретившим вас широко открытыми объятиями на преобразившейся, ставшей в эти дни еще краше земле Намангана, всем вам, собравшимся на этом великолепном стадионе.

Мои дорогие дети!

Сегодня мы в Узбекистане строим новое государство, новое общество. Мы поставили перед собой великие цели – войти в ряд развитых демократических государств, обеспечить повышение уровня жизни и благосостояния нашего народа, быть способными защищать свою свободу, свою независимость, занять достойное место в мировом сообществе. Конечно, эти важнейшие задачи всем нам хорошо известны.

Безусловно, достижение таких благородных целей требует от каждого из нас нелегкого и кропотливого труда, преодоления больших испытаний, самоотверженности и сплоченности в неуклонном следовании по избранному нами пути.

Хотел бы обратить ваше внимание еще на одну важную мысль. Самое главное, ключевое условие и фактор достижения намеченных нами высоких рубежей – это, прежде всего, наше физически здоровое и духовно зрелое, ни в чем и никому не уступающее молодое поколение, которое живет с гордо поднятой головой и чувством собственного достоинства, способное взять на себя ответственность за судьбу и будущее Родины, это такие, как вы, собравшиеся на этом празднично украшенном стадионе, тысячи и тысячи юношей и девушек, наши дети.

В построении нашего великого будущего, о котором мы мечтаем и к которому стремимся, мы видим в вас, молодежи, нашу самую большую надежду и самую крепкую опору.

Всех нас радует, что сегодня в Узбекистане созданы вызывающие интерес и восхищение в других странах мира современная система образования и воспитания, соответствующие учебные заведения. Как известно, наши дети после окончания девятилетней общеобразовательной школы в течение трех лет обучаются в более 1500 самых современных лицеях и колледжах, возведенных в селах и городах. В этих учебных заведениях они имеют все возможности для овладения передовыми знаниями и достижениями прогресса, двумя-тремя специальностями, иностранными языками, освоения интернета и информационно-коммуникационных технологий, что позволяет подготавливать квалифицированных специалистов на уровне современных требований.

Самое важное, что после окончания лицеев и колледжей наши юноши и девушки, в ходе обучения в душе которых еще больше укрепляется чувство любви и преданности своей Родине, готовы к самостоятельной жизни, тому, чтобы занять достойное место в обществе.

Я уверен, что каждый из вас, став выпускником такого учебного заведения, где обретают не только знания, но и профессию, будет жить с осознанием того, что вырос в свободной стране, сформировался ни в чем и никому не уступающей личностью. Хорошо понимая, что его будущее – в его собственных руках, он будет стремиться оправдать доверие родителей, Родины и народа.

Уважаемые участники соревнований!

Думаю, не будет преувеличением сказать, что сегодня наше молодое поколение, которое растет гармонично развитым, не видит свою жизнь, свое будущее без спорта.

Я хорошо представляю, сколько вы наряду с овладением знаниями и профессиями, проявляя любовь к спорту, приложили усилий, продемонстрировав волю и мастерство, неустанно тренируясь и преодолев немало трудностей, чтобы завоевать право участвовать в финальном этапе этой "малой Олимпиады", вобравшей в себя все принципы и особенности Олимпийских игр. Само покорение вами таких рубежей, несомненно, является большой победой.

Если в отборочных этапах прошедших в 2011 году игр "Баркамол авлод" участвовало более 700 тысяч учащихся, то в 2014 году - уже 810 тысяч, что служит еще одним свидетельством расширяющегося масштаба этих состязаний и захватывающей дух острой спортивной борьбы.

Всем хорошо известно, что любое достижение, любой успех, особенно победа в мире спорта, не приходят сами по себе. Победа на спортивной арене – это в первую очередь победа человека над собой, мобилизовавшего все свои возможности и стремящегося, не жалея сил, к достижению поставленной цели, это успех воспитавшего его учебного заведения, всего нашего общества в целом.

С уверенностью можно сказать: каждый наш молодой спортсмен, только вступающий в мир большого спорта, равняется на сотни известных спортсменов Узбекистана, ныне высоко поднимающих флаг нашей Родины на мировых аренах.

Среди них сегодня мы с гордостью называем имена таких наших талантливых спортсменов, как чемпион мира по боксу Бектемир Меликузиев, победитель международного турнира по настольному теннису Тохир Салимов, серебряный призер чемпионата мира по дзюдо Сарвар Шомуродов, призер чемпионата мира по шахматам Мохинур Кахрамонова, победители международных турниров по боксу, теннису, тяжелой атлетике, настольному теннису Суннатилла Баходиров, Хумоюн Султонов, Отахон Имомов и Саидахон Казакова, призеры чемпионатов Азии по греко-римской борьбе, таэквандо и дзюдо Камариддин Зайниддинов, Темур Хакимов, Гафур Актамов.

Дорогие мои сыновья и дочери!

Желая вам удачи в соревнованиях, которые, уверен, станут яркой страницей в вашей жизни, пройдут в духе острой и честной борьбы, в атмосфере дружбы и взаимного уважения, хочу еще раз повторить одну истину.

На пути к намеченным нами высоким рубежам мы, последовательно осуществляя свои получившие признание в мире программы, добиваясь высоких темпов роста, наращивая силу и мощь нашей прекрасной страны и преображая с каждым днем ее неповторимый облик, самое важное, опираясь на вас, мои дорогие дети, все больше становящиеся решающей силой, готовые на равных вести диалог и состязаться в разных сферах со сверстниками из развитых стран, мы обязательно достигнем поставленных целей. В этом нет никаких сомнений.

Мое пожелание и наставление вам: всегда будьте достойны любви и доверия нашей Родины, нашего народа, всегда берите самую высокую планку, стремитесь к знаниям, поиску и открытиям, будьте упорными и целеустремленными, мои дорогие!

Пользуясь случаем, от своего имени, от имени всего нашего народа хочу выразить искреннюю благодарность строителям, архитекторам и инженерам, участвовавшим в возведении таких прекрасных современных спортивных комплексов и объектов социальной инфраструктуры, подрядным и спонсорским организациям, жителям Намангана и всем тем, кто внес свой вклад в благородную работу по проведению игр "Баркамол авлод" на самом высоком уровне.

Еще раз поздравляю вас с сегодняшним спортивным праздником, желаю всем вам успехов, новых свершений в вашей дальнейшей жизни".

УЗИНФОРМ