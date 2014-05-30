Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность

ТАШКЕНТ, 30 мая. /УЗИНФОРМ/. 6 мая 2014 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялось поистине историческое событие - впервые со времени создания Организации Объединенных Наций представители "пятерки" ядерных государств - США, Великобритания, Франция, Китай и Россия единодушно и одновременно подписали важнейший международный документ - Протокол о гарантиях безопасности к Договору о Зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии. Этот шаг завершил собой полную реализацию инициативы, которая была выдвинута Президентом Республики Узбекистан Исламом Каримовым с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в 1993 году и вносит огромный вклад в укрепление региональной безопасности, а также в усиление глобального режима ядерного нераспространения и разоружения.

Узбекистан с первых лет независимости избрал путь мирного и созидательного развития, основанного на ценностях гуманизма и миролюбия. Основываясь на глубоком понимании общности интересов и судеб всех стран и народов Центральной Азии, а также неделимости региональной и глобальной безопасности, Республика Узбекистан направляет все свои международные усилия на обеспечение мирного и устойчивого развития региона.

Сегодня в условиях, когда в различных регионах мира, в том числе в Центральной Азии, усиливаются противостояния и вооруженные конфликты, усугубляются проблемы терроризма, экстремизма, распространения оружия массового поражения и другие угрозы, не признающие национальных границ, сама жизнь подтверждает разумность и дальновидность последовательной политики, проводимой Узбекистаном. Сохранение и укрепление мира и стабильности в Центральной Азии, превращение региона в зону безопасности и устойчивого развития обозначены в числе приоритетных задач в Концепции внешнеполитической деятельности Республики Узбекистан.

Надо признать, что многие инициативы, выдвинутые Президентом Узбекистана, пользуются заслуженной поддержкой международной общественности. Среди таких инициатив - предложенная Президентом И.А.Каримовым на Стамбульском саммите ОБСЕ в 1999 году идея создания Международного Центра по борьбе с терроризмом, которая воплотилась в учреждении Контртеррористического комитета в рамках Совета Безопасности ООН в сентябре 2001 года. По предложению Президента И.А.Каримова, озвученному в ходе визита Генерального секретаря ООН в Узбекистан в октябре 2002 года, был создан Центральноазиатский региональный информационный координационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ).

Особое внимание мирового сообщества привлекли инициативы главы Узбекистана, призванные положить конец многолетней кровопролитной войне в Афганистане, принесшей огромные бедствия афганскому народу и ставшей источником серьезных угроз для всего региона. Еще в 1993 году на 48-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент И.А.Каримов буквально "бил в набат", призывая мировое сообщество активно содействовать решению проблемы Афганистана. В 1995 году на 50-й сессии ГА ООН Узбекистан выступил с идеей ввести международное эмбарго на поставки оружия в Афганистан и предложил модель создания коалиционного правительства для достижения общенационального примирения в этой стране. В 1997 году по инициативе руководства нашей страны под эгидой ООН начала действовать Контактная группа в формате "6+2", благодаря которой 21 июля 1999 года была подписана "Ташкентская декларация об основополагающих принципах мирного разрешения конфликта в Афганистане". В 2001 году Президент Узбекистана обратился к Генеральному секретарю ООН с предложением включить в повестку дня Совета Безопасности вопрос о демилитаризации Афганистана. На саммите НАТО/СЕАП в Бухаресте в 2008 году Президент И.А.Каримов предложил возобновить деятельность Контактной группы в новом формате "6+3" с целью совместного поиска политического урегулирования конфликта в ИРА, снижения уровня конфликтогенного потенциала в этой стране и оказания ей скоординированной экономической помощи.

В процессе дальнейшего развития событий вокруг Афганистана именно государства, обозначенные в этом формате, оказались в наибольшей степени вовлеченными в международные усилия по поиску путей решения афганского кризиса.

Широкую поддержку в мире получают предложения Узбекистана по достижению экологической и социально-экономической устойчивости как основы безопасного развития региона. По инициативе Президента И.А.Каримова главы пяти государств Центральной Азии учредили в 1993 году Международный фонд спасения Арала для объединения усилий по преодолению последствий одной из самых разрушительных и масштабных экологических катастроф современной эпохи - Аральского кризиса.

Несомненно, среди крупных международных инициатив Узбекистана, получивших широкое признание и поддержку в мире, особое место занимает идея создания в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия (ЦАЗСЯО), выдвинутая Президентом И.А.Каримовым 28 сентября 1993 года на 48-й сессии ГА ООН. Выступая с трибуны ООН, глава Узбекистана заявил: "Реалии современного мира таковы, что безопасность одной страны не может быть обеспечена за счет другого государства, региональную безопасность нельзя рассматривать в отрыве от проблем всемирной безопасности. Исходя из этого, Узбекистан выступает за полную ликвидацию ядерного оружия, за эффективные действия и продление без срока Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Узбекистан является убежденным сторонником объявления Центральноазиатского региона безъядерной зоной".

Призыв руководителя Узбекистана о формировании зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, полностью отвечал жизненным интересам государств региона на пути безъядерного развития и активного противодействия угрозам неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения. В этой инициативе учитывались реалии Центральной Азии, сложные геополитические условия в регионе и вокруг него, а также необходимость гарантированного международно-правового обеспечения безопасности центральноазиатских государств, не обладающих таким видом оружия. Именно эти факторы, по мнению международных экспертов, способствовали успешной реализации идеи Узбекистана, которая была поддержана всеми странами Центральной Азии.

Инициатива ЦАЗСЯО соответствует Уставу ООН, который содержит положения, сделавшие разоружение общепризнанной нормой международного права, а также Хельсинкскому заключительному акту ОБСЕ, где закреплены принципы мирного сосуществования государств и разоружения. Создание безъядерных зон в качестве неотъемлемого элемента глобального режима нераспространения является одним из фундаментальных положений ДНЯО. Узбекистан первым среди стран Центральной Азии присоединился к этому международному договору в мае 1992 года, показав пример другим государствам региона.

Суть безъядерных зон состоит в том, что инициатива их создания должна исходить от государств соответствующего региона. Инструментом создания должен быть международный договор, имеющий обязательную силу. В нем государства-участники принимают на себя обязательства о полном отсутствии ядерного оружия в районе применения договора. Обязательным элементом является создание системы проверки и контроля ядерной деятельности в создаваемой зоне. Необходимо также, чтобы безъядерная зона получила признание

ГА ООН. Другим важным элементом являются обязательства пяти ядерных государств (США, Великобритания, Франция, КНР и РФ) - "уважать и соблюдать статус безъядерной зоны, не применять ядерное оружие и не угрожать его применением" государствам-участникам.

Процесс формирования зон, свободных от ядерного оружия, как правило, требует продолжительной, напряженной и целенаправленной работы всех государств-участников и поддерживающих их организаций и стран, которая может занять многие годы. Однако результаты таких усилий, по убеждению авторитетных международных организаций и экспертов, оправдывают себя многократно, так как приближают человечество к достижению цели предотвращения распространения оружия массового поражения и в конечном итоге обеспечения ядерной безопасности во всем мире.

К настоящему времени безъядерные зоны созданы в Латинской Америке (Договор Тлателолко 1967 года), в южной части Тихого океана (Договор Раротонга 1985 года), в Юго-Восточной Азии (Бангкокский договор 1995 года) и в Африке (Договор Пелиндаба 1996 года). Другие попытки провозглашения зон, свободных от ядерного оружия, не увенчались успехом. В частности, Совместная декларация о провозглашении Корейского полуострова безъядерной зоной от 1992 года прекратила действие. Вот уже 40 лет в ООН безрезультатно принимаются решения о необходимости превращения Ближнего Востока в зону, свободную от оружия массового уничтожения.

Реализация идеи ЦАЗСЯО потребовала долгой и кропотливой работы как со стороны государств Центральной Азии, так и стран "ядерной пятерки" и соответствующих структур ООН. 28 февраля 1997 года главы пяти центральноазиатских государств на встрече в Казахстане подписали Алматинскую декларацию, единодушно поддержав инициативу о создании зоны, свободной от ядерного оружия. Этот документ создал атмосферу политического доверия в области ядерного нераспространения. С этого момента ЦАЗСЯО приобрела характер всеобъемлющей региональной инициативы, выражающей коллективную волю всех пяти государств региона и проживающих в них народов.

Свое дальнейшее концептуальное развитие, а также политическое и правовое оформление инициатива ЦАЗСЯО получила в ходе Международной конференции "Центральная Азия - зона, свободная от ядерного оружия", состоявшейся в Ташкенте 15-17 сентября 1997 года. Выступая перед участниками форума, Президент Узбекистана И.А.Каримов изложил свое видение сути и путей создания ЦАЗСЯО:

- Ядерная безопасность должна рассматриваться как составная часть всеобъемлющей безопасности, проблемы выживания. Баланс обязательств неядерных и ядерных государств - это основа для надежного функционирования зоны, свободной от ядерного оружия. Надежность ЦАЗСЯО может быть обеспечена лишь в том случае, если все ядерные державы признают ее статус.

- Должен быть сформирован такой механизм, который мог бы задействовать все функциональные возможности зоны для предотвращения угрозы распространения. С этой целью государства-участники должны опираться на международный опыт, выработавший несколько основополагающих принципов (полная свобода зоны от ядерного оружия; возможность принятия обязательств по ее функционированию не только участниками, но и всеми заинтересованными странами; эффективная система контроля над соблюдением обязательств; контроль на основе гарантий МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН).

- Создание и действие в Центральной Азии зоны, свободной от ядерного оружия, это неразрывная часть глобальной системы ядерной безопасности, определенной рамками ДНЯО. В то же время, должны предприниматься усилия, направленные на предотвращение распространения и других видов оружия массового уничтожения.

- Вопросы создания безъядерной зоны в Центральной Азии должны быть тесно связаны с устранением последствий ядерных испытаний, решением социальных и экологических проблем, обеспечением достойной жизни людей.

- Идея формирования ЦАЗСЯО является логическим продолжением предпринимавшихся усилий по обеспечению региональной безопасности.

Деятельность государств региона по формированию зоны, свободной от ядерного оружия, получила одобрение мирового сообщества и была поддержана ООН и МАГАТЭ, а также другими авторитетными международными организациями, включая ОБСЕ и Организацию Исламское сотрудничество. 9 декабря 1997 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 52/38S "Создание зоны, свободной от ядерного оружия, в Центральной Азии", продемонстрировав твердую международную поддержку решимости центральноазиатских государств добиться поставленной цели. Необходимо отметить, что в последующем Генеральная Ассамблея в своих резолюциях неизменно и последовательно подтверждала поддержку деятельности стран региона по созданию ЦАЗСЯО.

В разработке проекта Договора о зоне, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии активное содействие оказали Департамент ООН по разоружению и эксперты МАГАТЭ. Был проведен ряд рабочих встреч Региональной экспертной группы стран Центральной Азии по выработке Договора о ЦАЗСЯО в Женеве, Бишкеке, Ташкенте, Саппоро и Самарканде. 27 сентября 2002 года в Самарканде был согласован первый проект Договора, который был передан для рассмотрения странам "ядерной пятерки".

Необходимо отметить, что у многих стран, в том числе ядерных держав, были определенные сомнения относительно возможности претворения в жизнь инициативы о создании ЦАЗСЯО. Более того, в ходе разработки проекта Договора о зоне, свободной от ядерного оружия, члены "ядерной пятерки" выдвигали свои замечания и требования по отдельным положениям этого документа, исходя из собственных геополитических интересов.

Вместе с тем в ходе интенсивных консультативных встреч и переговоров с ядерными державами по тексту проекта Договора государства Центральной Азии проявили решимость в достижении поставленных целей, умение преодолевать разногласия и находить компромиссы, соответствующие их национальным интересам и учитывающие при этом позиции крупных государств.

На седьмой встрече Региональной экспертной группы, состоявшейся 7-9 февраля 2005 года в Ташкенте, была согласована общая позиция стран региона по тексту Договора с учетом предложений и комментариев ядерных держав, МАГАТЭ и Департамента по правовым вопросам ООН. Текст Ташкентского заявления был распространен в качестве официального документа Совета Безопасности и 59-й сессии Генассамблеи ООН.

Благодаря этим усилиям в конечном итоге Договор о ЦАЗСЯО был подписан государствами региона 8 сентября 2006 года в г.Семипалатинске. Символично, что подписание этого документа состоялось на территории Казахстана, жесточайшим образом пострадавшего от длительных ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, где было проведено 459 ядерных взрывов в рамках политики обеспечения военного паритета в годы "холодной войны", которая, по сути, осуществлялась за счет жизни и здоровья миллионов жителей Казахстана.

Подписание исторического Договора о ЦАЗСЯО получило одобрение ГА ООН, которая 6 декабря 2006 года приняла специальную резолюцию 61/88 "Создание зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии", представленную Узбекистаном от имени государств региона. Генассамблея приветствовала Договор о ЦАЗСЯО как важный шаг в укреплении регионального и международного мира и безопасности.

Узбекистан первым среди стран региона ратифицировал Договор о ЦАЗСЯО 10 мая 2007 года. Договор вступил в силу 21 марта 2009 года после его ратификации всеми остальными государствами региона.

Окончательное международно-юридическое оформление Договор о ЦАЗСЯО получил после подписания пятью ядерными державами Протокола о гарантиях безопасности, которое состоялось 6 мая 2014 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, в ходе Третьей сессии Подготовительного комитета Обзорной конференции ДНЯО. В специальном заявлении Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по этому поводу подчеркивается, что США, Великобритания, Франция, КНР и РФ взяли на себя юридические обязательства уважать и соблюдать статус безъядерной зоны в Центральной Азии, а также не применять ядерное оружие и не угрожать его применением странам региона. Как отметила Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Ангела Кейн, "подписание Протокола о гарантиях явилось важной вехой как в укреплении региональной безопасности в Центральной Азии, так и глобального режима ядерного нераспространения". Помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности и нераспространения Т.Кантримен заявил, что подписание США Протокола о гарантиях безопасности к Договору о ЦАЗСЯО - "это признание искренних и достойных похвалы усилий, сделанных государствами Центральной Азии по сохранению их региона свободным от ядерного оружия". Представители других ядерных держав также высоко оценили создание ЦАЗСЯО как "краеугольный камень международного режима нераспространения" и обеспечения мира и безопасности в регионе.

Договор носит бессрочный характер и состоит из 18 статей, Протокола о гарантиях безопасности и Правил процедур по проведению консультативных встреч для рассмотрения вопросов соблюдения его положений.

В соответствии с Договором о ЦАЗСЯО, государства Центральной Азии взяли на себя следующие основные обязательства: не проводить исследований, не разрабатывать, не производить, не накапливать запасов или иным образом не приобретать, не обладать или не осуществлять контроль над любым ядерным оружием или другим ядерным взрывным устройством; не допускать на своей территории производство, приобретение, размещение, хранение или применение ядерного оружия или другого ядерного взрывного устройства, кому бы они не принадлежали.

При этом Зона, свободная от ядерного оружия в Центральной Азии, имеет ряд уникальных особенностей, выделяющих ее среди всех существующих в мире безъядерных зон:

Во-первых, ЦАЗСЯО - это первая зона, свободная от ядерного оружия, созданная в Северном полушарии, на территории, полностью окруженной сушей и не имеющей выхода к морям. Центральноазиатская зона непосредственно граничит с двумя государствами, обладающими ядерным оружием - Россией и Китаем. Кроме того, по соседству с ней расположены две крупные страны, де-факто владеющие ядерным оружием - Индия и Пакистан.

Во-вторых, это первая безъядерная зона, созданная в регионе, где прежде существовало ядерное оружие и проводились его испытания, последствия которых люди на территории Центральной Азии ощущают и по сей день. В связи с этим значительное место в Договоре о ЦАЗСЯО занимают положения, касающиеся обеспечения экологической и радиационной безопасности, проведения мероприятий по реабилитации окружающей среды, значительно пострадавшей в прошлом в результате работы объектов ядерного комплекса СССР. Договор запрещает испытания ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств, а также захоронение радиоактивных отходов других государств на территории стран региона.

В-третьих, Договор о ЦАЗСЯО - первый из документов о безъядерных зонах, который обязывает всех участников в течение 18 месяцев после его вступления в силу заключить с МАГАТЭ Дополнительный протокол о гарантиях и полностью выполнять обязательства по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). При этом Договор о ЦАЗСЯО стал первым среди подобных соглашений, заключенным после выработки вышеуказанного протокола МАГАТЭ и подписания ДВЗЯИ, который ратифицировали все центральноазиатские государства.

В-четвертых, Центральноазиатская зона, свободная от ядерного оружия, создала новый элемент региональной безопасности, обеспечивающий усиление борьбы с терроризмом и предотвращение попадания ядерных материалов и технологий в руки негосударственных субъектов, прежде всего террористов. По сути, реализация инициативы Узбекистана по созданию ЦАЗСЯО стала реальным усилием по выполнению резолюции Совета Безопасности 1540 (2004), которая обязала правительства предотвращать приобретение, распространение и применение ядерного, химического и биологического оружия и средств их доставки террористами.

Но главной особенностью ЦАЗСЯО является ее всеобъемлющий и комплексный характер. Она охватывает ключевые аспекты международной безопасности - нераспространение ядерного оружия и компонентов его создания, укрепление режима ДНЯО, ядерное разоружение и демилитаризация, сотрудничество в экологической реабилитации территорий, противодействие терроризму, укрепление регионального и международного мира и безопасности.

Крайне важно отметить, что Договор о ЦАЗСЯО стал первым многосторонним соглашением в области безопасности, которое охватывает все пять государств Центральной Азии. В процессе создания безъядерной зоны Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан проявили твердую политическую волю, конструктивность, способность объединить свои усилия ради обеспечения безопасности и стабильности в регионе, создания необходимых условий для развития и процветания своих народов.

Именно поэтому во всем мире реализация инициативы Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, получила высокую оценку и признание как мощный фактор, направленный на поддержание мира, региональной стабильности и плодотворного сотрудничества стран региона и крупных держав, коллективный вклад в поступательное развитие мирового сообщества и, конечно же, важнейший элемент укрепления международной безопасности и ядерного разоружения.

30 мая. Пресс-служба МИД Узбекистана

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