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Открылся вернисаж живописцев Намангана
31.05.2014 09:22

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 29 мая в Наманганском областном краеведческом музее открылась выставка "Наставники и ученики", приуроченная к открытию игр "Баркамол авлод-2014".

На ней были представлены работы художников-авангардистов, пейзажистов, графика, скульптура малых форм: герои мультфильмов "Вини-Пух", сказки "Репка", "Огниво" и другие.

Посетители попутно ознакомились с экспозицией отделов истории и литературы и выставкой в честь знаменитого поэта Машраба.

В ходе церемонии выступили помощник хокима области по делам духовности и просветительства Тохиржон Дедаханов. Он подчеркнул, что Наманган явил миру много прекрасных художников. Среди них – члены Академии художеств Узбекистана Акмал Нур, Аскарбек Акпаров, Бахтиер Назаров. А в том, что выставка была приурочена к открытию игр "Баркамол авлод-2014", кроется особый смысл – в искусстве и спорте много общего.

Директор областного краеведческого музея Ибрагим Юсупов рассказал немало интересного о наманганских живописцах и отметил некоторые факторы воздействия на творчество художников.

 

Внимание многих посетителей вернисажа привлекло авангардистское полотно обладателя золотой медали Академии художеств Ибрагима Валиходжаева "Белки". В множестве странных белок, изображенных в странной кубической форме, в странном лесу словно зашифрована тревога за судьбу окружающего нас мира. Интересна и его картина "Весна" в том же авангардном стиле.

В работах Бахтиера Назарова "Вспоминая Турфон", "Лирика" и "Портрет киноартиста Наби Рахимова", снимавшегося в кинокомедии "Махаллада дув-дув гап" ("Об этом говорит вся махалля"), фильме "Минувшие дни" по мотивам произведения Абдуллы Кадири.

"При организации вернисажей мы стараемся явить миру не только таких маститых наманганских авторов как народный художник Узбекистана Мухаммад Нуриддинов, Эркин Азизов и Хайдарали Усманов, Пулат Жалилов, но и тех, кто делает первые шаги в искусстве, написал первую в жизни картину. Поэтому символично название выставки "Мастера и наставники", где можно увидеть самые разные работы", – сказал заведующий отделом искусств, доцент Алижон Азизов.

УЗИНФОРМ

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