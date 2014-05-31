Сотрудники иностранных предприятий посетили наманганский колледж

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. Представители СП, действующих в Наманганской области, выразили восхищение подготовкой игр "Баркамол авлод-2014".

В четверг группа сотрудников СП посетила Наманганский колледж бытового обслуживания, где разместилась часть участников игр. Иностранные гости остались весьма довольным увиденным, отметив, что Наманган за последние месяцы похорошел.

Говорит инженер предприятия с иностранными инвестициями "Verigrow Ipagi" Шамбук Кейджива (Индия): "Наманган – очень красивый город. Я просто влюбился в него. Игры очень хорошо организованы".

Главный инженер завода "Nestle – Узбекистан" Александр Береснев (Россия): "Я приехал в ваш город два года назад. Город очень интересный, видно, что руководство вкладывает большие средства и прилагает немалые усилия в развитие города. Интересно видеть молодежь. Проводимые игры "Баркамол авлод" – подтверждение того, что государство заботиться о подрастающем поколении. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы эти усилия выльются в победы Узбекистана на мировой спортивной арене. В прошлом году наше предприятие значительно улучшило внешний вид завода, чтобы влиться в обновляющийся лик Намангана. Вообще в Намангане очень много строительных площадок. Видно, что за время подготовки к играм преобразился, дороги стали намного лучше, что очень радует".

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