Первые победы на ринге Намангана

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. В спортивном зале высшей школы спортивного мастерства в Намангане прошли первые матчи по боксу в рамках игр "Баркамол авлод-2014".

По итогам предварительных встреч определились первые победители: в весовой категории 49 кг Мираншах Иброхимов из Бухары победил ферганца Жавохира Акрамова, наманганец Хусниддин Махмудов (52 кг) одолел столичного боксера Бахтиера Нидоева. Отметим, что добились побед 5 бухарских боксеров из 6.

"Самаркандские боксеры основательно подготовились к играм "Баркамол авлод-2014", среди них и призеры международных турниров Абдумалик Худайкулов и Мурод Холматов, на которых мы возлагаем большие надежды", – говорит старший тренер команды Шавкат Сатаров.

Многие знаменитые спортсмены Узбекистана присутствуют на играх в качестве наблюдателей. Среди них двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Аббос Атоев.

"Я принимал участие в играх "Баркамол авлод-2003" в Андижане и сейчас испытываю большое волнение. В Намангане я впервые и воочию увидел масштабы проделанной здесь работы", – говорит А. Атоев.

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