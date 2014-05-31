Известны полуфиналисты в командном первенстве по настольному теннису на играх "Баркамол авлод" в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. В теннисном комплексе "Дустлик" Намангана соревнуются и мастера "малой ракетки". Здесь в рамках игр "Баркамол авлод-2014" разыгрывается как личное, так и командное первенство. В состав команд входят по двое девушек и юношей.

Вчера стали известны команды – участницы полуфиналов. Предварительно все заявленные команды были разбиты на 4 группы, победители которых и составили квартет сильнейших.

Ими стали сборные Андижанской, Ташкентской, Наманганской и Хорезмской областей. В первом полуфинале встречаются андижанцы и хорезмийцы, а во втором скрестят ракетки наманганцы и спортсмены столичной области Узбекистана.

В субботу будут также разыграны медали в личном зачете.

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