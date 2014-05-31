Определились финалисты в одиночном разряде по теннису в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 мая определились финалисты в большом теннисе на играх "Баркамол авлод-2014". Турнир проходит в комплексе "Дустлик" на базе СДЮСШОР № 2 Намангана при областном управлении по делам культуры и спорта.

Отметим, что регламентом предусмотрены поединки по укороченному теннису, так называемому шорт-теннису. Матчи играются из одной партии до 5 выигранных геймов.

У девушек звание сильнейших оспорят заранее являвшиеся фаворитками (в сетке они получили первый и второй номер) Алина Абдурахимова из Ташкента и Гузаль Юсупова, представляющая Карши. Столичная спортсменка в полуфинале обыграла Джамилю Содыкжанову (Андижан) – 5:1, а каршинская девушка – ферганку Сарвиноз Саидходжаеву – 5:3.

Аналогичная ситуация и в турнире юношей. Здесь также лидеры рейтинга подтвердили свой класс. Чемпион Узбекистана наманганец Хумоюн Султанов уверенно дошел до финала, так же как и Павел Цой из Ташкента. В полуфинале наш спортсмен легко победил Сунаттуллу Кутыбаева – 5:2, а его оппонент по финалу Павел Цой – с тем же счетом Ахаджона Эрматова.

Соревнования финишируют в субботу.

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