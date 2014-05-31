Дзюдоисты начали свои схватки в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. В трехзальном спорткомплексе Намангана состязаются борцы рамках игр "Баркамол авлод-2014".

В ходе отборочных схваток первого тура по дзюдо первым одержал победу наманганский дзюдоист Мирзохид Отамирзаев.

"Меня радует то, что на этих соревнованиях можно наблюдать торжество нашей национальной борьбы кураш. Кроме того, второе рождение переживают такие виды борьбы как классическая и вольная, – говорит директор туракурганской ДЮСШ № 23, заслуженный тренер Узбекистана Нематилла Туйчиев – прямой потомок известного борца Туйчи-палвана Нематова.

"В Намангане я бывал не раз и то, что мы видим сейчас, совсем не то, что было несколько лет назад. То же самое можно сказать и о спортивной инфраструктуре, которая преобразилась коренным образом, и после окончания этого праздника спорта молодежь Намангана будет заниматься в прекрасных условиях и приумножать спортивную славу вашего города цветов", – говорит вице-президент Федерации дзюдо Узбекистана Армен Багдасаров.

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