Пловцы доплыли в Намангане до медалей

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. 30 мая в бассейне спортивного комплекса "Баркамол авлод" Намангана прошли соревнования по плаванию в рамках игр "Баркамол авлод-2014".

На дистанции в 50 метром вольным стилем среди девушек первое место заняла представительница Андижанской области Узбекистана Шохсанам Ташпулатова, второе и третье места у Алены Васильевой (Навои) и Айтын Султоновой (Каракалпакстан). Среди юношей победителем стал Баходир Эгамов из Навои, обладателем второго места Андрей Правдивцев из Ташкента, третье место у Ахрора Абдусаматова из Ташкентской области.

На дистанции 100 метров брассом снова отличилась спортсменка из Андижана Нодира Шамситдинова, второе и третье места заняли Камола Салихова (Ташкент) и Мафтуна Пулатова (Самарканд). Среди юношей обладателем первого места стал Владислав Мустафин из Ташкента, второе и третье места у Фирдауса Мусабекова (Андижан) и Мухаммада Сагдуллаева (Навои).

На дистанции 200 метров на спине среди девушек победительницей стала Рината Туксинова из Андижана, Анна Кучукова (Ташкент) – второе место и третье место у представительницы Самаркандской области Марины Пак. В этом же виде среди юношей победителем стал Александр Курешов (Ташкент), Музаффар Турсунходжаев (Андижан) – второе место, а Фарух Турдибеков из Сырдарьинской области – третье место.

"Эта победа очень значима для меня, тем более, что победители игр могут поступить в любой вуз без экзаменов. Таким образом, спорт помог мне определиться с будущим", – говорит одна из победительниц – студентка Андижанского медицинского колледжа Рената Туксинова.

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