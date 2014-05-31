advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
   поиск
Печатная версия Печатная версия   WAP  |  PDA
rss  RSS вся лента  |  RSS VIP
27.04.2018 / 22:53 msk / 00:53 uzb
Регион   
Authorization
e-mail
пароль
регистрация   вход
 Главная  |   О портале  |   Политика  |   Экономика  |   Общество  |   Культура  |   Аналитика  |  
Как Вы оцениваете современное состояние развития взаимоотношений между Узбекистаном и Казахстаном?
Голосование проводилось 23.03.2017 - 23.04.2017

28.1% (314)  - Положительно
 17.2% (192)  - Более положительно, чем отрицательно
 31.2% (348)  - Нейтрально
 9% (100)  - Более отрицательно, чем положительно
 8.1% (90)  - Отрицательно
 6.4% (71)  - Затрудняюсь с ответом
голосов 1115     всего 100%

Архив голосований
Архив новостей
Печатная версия Печатная версия


Футболисты Ташкента подтверждают статус фаворитов на играх "Баркамол авлод" в Намангане
31.05.2014 16:08

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. После двух туров в футбольном турнире лидируют парни из столицы. В двух первых турах они одержали две победы.

В финальной "пульке" оказались четыре коллектива – столицы и столичной области, а также Кашкадарьинской и Сырдарьинской областей Узбекистана. Звание чемпиона игр они разыгрывают в круговом турнире.

Открывала программу первого игрового дня 29 мая встреча ташкентцев и кашкадарьинцев. Упорная, практически равная игра принесла тем не менее успех столичным ребятам – 2:1. Отметим, что основу команды Ташкента составили воспитанники футбольной школы "Пахтакора". Счет в поединке открыл Игорь Рагованов, пославший мяч в сетку с центра штрафной площадки. Затем удвоил преимущество Ташкента Равшан Хурсанов. Каршинцы сумели забить лишь один мяч, он на счету Дониера Нарзуллаева.

В другом матче первого дня минимальную победу над парнями из столичной области одержали сырдарьинцы. Единственный гол забил с пенальти Абдумутал Турсункулов.

 

30 мая прошли 2 поединка второго тура. Во встрече представителей столицы и столичной области был зафиксирован крупный счет: 4 "сухих" мяча соперников "отгрузили" фавориты – ташкентцы. Отличились Игорь Рагованов, Достон Хамдамов, Джамшид Болтабаев и Хумоюн Агзамов.

Дубль капитана кашкадарьинской команды Достона Нарзуллаева стал материальным воплощением очевидного игрового перевеса его коллектива в поединке с сырдарьинцами. Они сподобились лишь на единственный ответный гол, автором которого стал Шахзод Абдурахимов.

Так что после двух туров ташкентцы набрали 6 очков, сырдарьинцы и кашкадарьинцы – по 3. Команда из Ташкентской области пока без очков.

Сегодня команда Ташкента сыграет ребятами из Сырдарьинской области, а кашкадарьинцы – с парнями из столичной области. Оба этих матча важны для определения победителя. Нельзя исключить, что первое место разделят сразу две или даже три команды. Тогда придется считать разницу забитых и пропущенных мячей.

УЗИНФОРМ

Назад | Наверх Печать статьи Печать статьи
Статьи
МИРОВОЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС, ПУТИ И МЕРЫ ПО ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА
Ислам КАРИМОВ
Инициатива Президента Узбекистана И.А.Каримова о создании Зоны, свободной от ядерного оружия в Центральной Азии, воплотилась в реальность
6 мая 2014 года в штаб-квартире...
Туркменистан на деле придерживается политики постоянного нейтралитета
С 10 июля 2013 года в Туркменистане вводится новый заграничный биометрический паспорт.
Озвучены планы Туркменистана в реализации перспективных газовых проектов
На сегодня суммарные запасы УВС Туркменистана оцениваются в объеме 71,2 млрд. тонн нефтяного эквивалента.
Все статьи
Остальные новости
В прессе пишут
Совместное заявление Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева и Президента Туркменистана Г.М.Бердымухаммедова
Обзор прессы с 23 по 29 апреля
24.04.2018
Послание Президента Узбекистана участникам и гостям национальной выставки Туркменистана
Обзор прессы с 23 по 20 апреля
24.04.2018
Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии запуска Кандымского газоперерабатывающего комплекса
Обзор прессы с 16 по 22 апреля
21.04.2018
Текст видеообращения Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к участникам Ташкентской конференции по Афганистану
Обзор прессы с 26 марта по 1 апреля
28.03.2018
Блоггеры обсуждают
Итоги Чемпионата Азии по художественной гимнастике
Blog Afisha		Основные таможенные правила Республики Узбекистан
qmmp
Международный конгресс по журналистскому образованию
BINAFSHA		Ящик пива за лучшее фото
Blog Afisha
Популярные статьи
ГЛАВНАЯ   |   О ПОРТАЛЕ   |   ПОЛИТИКА   |   ЭКОНОМИКА   |   ОБЩЕСТВО   |   КУЛЬТУРА   |   АНАЛИТИКА   |   ПЛАТНАЯ ВЕРСИЯ   |   В ИЗБРАННОЕ