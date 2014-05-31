Футболисты Ташкента подтверждают статус фаворитов на играх "Баркамол авлод" в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 31 мая. /УЗИНФОРМ/. После двух туров в футбольном турнире лидируют парни из столицы. В двух первых турах они одержали две победы.

В финальной "пульке" оказались четыре коллектива – столицы и столичной области, а также Кашкадарьинской и Сырдарьинской областей Узбекистана. Звание чемпиона игр они разыгрывают в круговом турнире.

Открывала программу первого игрового дня 29 мая встреча ташкентцев и кашкадарьинцев. Упорная, практически равная игра принесла тем не менее успех столичным ребятам – 2:1. Отметим, что основу команды Ташкента составили воспитанники футбольной школы "Пахтакора". Счет в поединке открыл Игорь Рагованов, пославший мяч в сетку с центра штрафной площадки. Затем удвоил преимущество Ташкента Равшан Хурсанов. Каршинцы сумели забить лишь один мяч, он на счету Дониера Нарзуллаева.

В другом матче первого дня минимальную победу над парнями из столичной области одержали сырдарьинцы. Единственный гол забил с пенальти Абдумутал Турсункулов.

30 мая прошли 2 поединка второго тура. Во встрече представителей столицы и столичной области был зафиксирован крупный счет: 4 "сухих" мяча соперников "отгрузили" фавориты – ташкентцы. Отличились Игорь Рагованов, Достон Хамдамов, Джамшид Болтабаев и Хумоюн Агзамов.

Дубль капитана кашкадарьинской команды Достона Нарзуллаева стал материальным воплощением очевидного игрового перевеса его коллектива в поединке с сырдарьинцами. Они сподобились лишь на единственный ответный гол, автором которого стал Шахзод Абдурахимов.

Так что после двух туров ташкентцы набрали 6 очков, сырдарьинцы и кашкадарьинцы – по 3. Команда из Ташкентской области пока без очков.

Сегодня команда Ташкента сыграет ребятами из Сырдарьинской области, а кашкадарьинцы – с парнями из столичной области. Оба этих матча важны для определения победителя. Нельзя исключить, что первое место разделят сразу две или даже три команды. Тогда придется считать разницу забитых и пропущенных мячей.

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