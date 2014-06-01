В Чусте эффективно используют приусадебные участки

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 июня. /УЗИНФОРМ/. В Чустском районе практически все семьи эффективно используют приусадебные участки, выращивая фрукты, виноград, овощи и бахчевые культуры. В кишлаке Резаксай накоплен богатый опыт использования приусадебных участков. С большинства из них получают по два урожая в год.

Примером для всех в этом плане служит махалля "Резаксай", жители которой выращивают ранний картофель, огурцы и зелень. К обработке почвы приступают задолго до начала весны. В феврале семена огурцов и картофеля высеиваются в специальные емкости, а в марте высаживаются в открытый грунт и накрываются пленкой.

"В семьях, в которых эффективно используются приусадебные участки, всегда достаток и изобилие. У нас 500 семей занимаются земледелием на приусадебных участках, общая площадь которых составляет 50 гектаров", – говорит председатель СГМ "Резаксай" Турсунбой Жураев.

Также в махалле на системной основе организована работа по расширению приусадебных участков и поддержка новых инициатив. Если какая-то семья переживает трудности, ей оказывают практическую помощь.

"Приусадебный участок – это хороший источник дохода. В прошлом году на доходы, полученные с приусадебного участка, я построил дом и купил легковую машину. Все это результат условий и возможностей, создаваемых в Узбекистане для роста благосостояния людей", – делится своим опытом один из жителей махалли Абдулла Тохиров.

Стоит отметить, что приусадебные участки, приобретают все большее значение в обеспечении потребительского рынка продовольственной продукцией и стали надежным источником дохода для сельского населения.

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