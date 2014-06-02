Обсуждены практические вопросы развития узбекско-германских отношений

ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. 2 июня в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Федеративной Республики Германия Найтхартом Хефером-Виссингом.

В ходе переговоров были обсуждены практические аспекты взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной сферах, предложения по расширению договорно-правовой базы отношений, состоялся обмен мнениями по графику проведения очередных заседаний двусторонних институтов сотрудничества, межпарламентских, межмидовских контактов.

В беседе также рассмотрены другие вопросы, представляющие взаимный интерес, сообщает МИД Узбекистана.

Напомним, Н.Хефер-Виссинг был аккредитован для работы в качестве главы дипмиссии ФРГ в Узбекистане в феврале текущего года.

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