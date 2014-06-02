



Узбекистан и Оман будут развивать транспортные маршруты



ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. 2 июня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Султаната Оман Мухаммадом бин Саидом бин Мухаммадом аль-Лавати. В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, отдельные вопросы международного характера, а также обменялись мнениями по практическим аспектам реализации проектов региональных транспортных коммуникаций, сообщает МИД Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи