В Намангане завершились игры "Баркамол авлод"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. В субботу вечером в Намангане на торжественном закрытии игр "Баркамол авлод" были подведены их итоги.

Первое место в общекомандном зачете завоевали спортсмены Ташкента, хозяева поля наманганцы финишировали вторыми, а сборная Самаркандской области – на третьем.

Представителям этих команд были вручены специальные призы от Президента Узбекистана – автомобили "Дамас".

Также были награждены спортсмены, продемонстрировавшие в ходе соревнований особое мастерство, волю и стремление к победе.

На церемонии, прошедшей на стадионе "Навбахор", присутствовало свыше 20 тысяч зрителей. Она была столь же яркой и волнующей, как и открытие соревнований. Собравшиеся увидели вокально-хореографическую композицию в исполнении молодых спортсменов и артистов.

Факел игр погас, но не погасло стремление молодежи к новым свершениям.

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