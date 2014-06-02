Посол Германии вручил узбекским студентам сертификаты на получение стипендий и грантов на учебу в Германии

ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. 30 мая посол Федеративной Республики Германия в Республике Узбекистан господин Найтхарт Хефер-Виссинг, торжественно вручил стипендиатам сертификаты о получении грантов и стипендий для прохождения языковых курсов, учебы и проведения исследовательских работ в Германии.

Как сообщает отдел культуры и прессы посольства, в 2014 году стипендиями для прохождения академического обмена в германских университетах и исследовательских учреждениях поощряются 88 студентов, преподавателей и ученых из Узбекистана.

Выданные стипендии для проведения исследовательских работ служат поддержкой намерений молодых ученых Узбекистана защитить докторскую диссертацию в германских вузах (PhD), поддержкой исследовательских проектов и обмена в сфере исследований узбекских ученых и преподавателей вузов с немецкими университетами. Учебные стипендии — это полное финансирование обучения на степень бакалавра и одно- или двухгодичного обучения в магистратуре на английском и немецком языках в сфере естествознания, технических наук, социологии, экономики и гуманитарных наук. Кроме того, узбекским студентам с прекрасными знаниями немецкого языка вручается большое количество стипендий на участие в летних курсах в немецких университетах. Данные стипендии служат целенаправленной поддержкой обмена в сфере культуры и языка между бакалаврами и магистрантами Узбекистана с одной стороны и вузами Германии – с другой стороны.

Вручение стипендий 2014 года, которое наглядно демонстрирует академическое содействие исследователям, преподавателям вузов, молодым научным кадрам и студентам с отличной успеваемостью из Узбекистана, вносит вклад в долгосрочное развитие узбекско-германских отношений в сфере культуры, науки, техники и экономики, отмечают в отделе культуры и прессы посольства Германии.

Кроме того, в рамках торжественной церемонии в посольстве Германии выпускникам Академического лицея № 2 при УзГУМЯ и Академического лицея № 1 при Самаркандском институте экономики и сервиса вручили 20 дипломов немецкого языка постоянной конференции министров культуры и образования.

В этих лицеях, курируемых Центральным управлением школ за рубежом (ZfA), учащиеся сдают экзамен по немецкому языку, признанном во всем мире, для получения Диплома по немецкому языку II ступени, который соответствует уровню языковых знаний С1 общеевропейских компетенций владения иностранным языком, и который считается доказательством знаний немецкого языка, необходимых для обучения в вузах Германии. Таким образом, учащиеся лицеев приобретают дополнительный инструмент для осуществления своих целей в вопросах дальнейшего выбора профессии и обучения.

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