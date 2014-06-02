Подведены итоги конкурса "Читая Пушкина"

ТАШКЕНТ, 2 июня. /УЗИНФОРМ/. Во вторник, 3 июня, в преддверии 215-летнего юбилея Александра Сергеевича Пушкина в Республиканской детской библиотеке Ташкента состоится подведение итогов конкурса "Читая Пушкина".

Как отмечают в представительстве Россотрудничества в Республике Узбекистан, конкурс был объявлен в апреле этого года.

В библиотеке будет развернута выставка детских рисунков, посвященных тематике конкурса. Ансамбль "Экспромты" Российского центра науки и культуры представит несколько танцевальных номеров Пушкинской эпохи.

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