Глава Наманганской области внес изменения в местный бюджет на 2014 год

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. Хоким Наманганской области Баходир Юсупов своим решением внес изменения и дополнения в местный бюджет области на 2014 год, сообщает информационная служба хокимията.

Как отмечается в документе, он принят на основании статьи 146 Бюджетного кодекса Республики Узбекистан, а также утвержденной приказом № 29 от 26 марта 2001 года Министерства финансов Инструкции "О поквартальном распределении объемов плановых годовых доходов и расходов, предусмотренных бюджетами Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, порядке учета изменений, вносимых в процессе исполнения бюджета по финансированию мероприятий и организаций".

Документом приняты к сведению и исполнению утвержденные изменения в показатели местного бюджета в соответствии с соответствующими извещениями Министерства финансов, а также с заключениями финансового управления.

Областному финансовому управлению поручено в связи с этим внести изменения в утвержденные планы доходов и расходов на первый квартал 2014 года в соответствии с приложениями №№ 1 и 2.

Данное решение внесено на утверждение очередной сессии областного Совета народных депутатов.

Контроль за его исполнением возложен на заместителя хокима области Н. Хайиталиева.

УЗИНФОРМ