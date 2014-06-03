В рамках подготовки к парламентским выборам

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. 2 июня в городе Бухаре состоялся семинар на тему "Цели и задачи ДП "Миллий тикланиш" в преддверии парламентских выборов", организованный бухарским областным Кенгашем ДП "Миллий тикланиш".

В мероприятии участвовали депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан, представители областного Кенгаша партии, районных и городских Кенгашей, а также активисты первичных партийных организаций.

В процессе семинара докладчики осветили участникам изменения, внесенные в Конституцию Республики Узбекистан, которые направлены на повышение политических прав граждан и представительных органов власти. Также рассказано о нормативно-правовых документах, регламентирующих избирательный процесс, о важности СМИ в пропаганде партийных целей и задач среди населения.

Стоит отметить, что докладчики смогли разъяснить методы современных технологий в полном формате, осветили агитационную работу ДП "Миллий тикланиш". К тому же, в ходе мероприятия были упомянуты методы повышения эффективности организации и проведения партийных мероприятий.

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