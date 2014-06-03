"Негативное влияние загрязнения окружающей среды на разрушение озонового слоя"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. На эту тему 2 июня состоялась беседа за круглым столом, организованная по инициативе Комитета по охране природы и Экологического движения Узбекистана.

Мероприятие было нацелено на информирование молодежи о негативных последствиях разрушения озонового слоя, пагубном влиянии на атмосферу выделяемых вредных газов при производстве, а также в быту.

В нем приняли участие представители областного Комитета по охране природы, Бухарского экодвижения, студенческая молодежь.

В ходе мероприятия докладчики прочли лекции о негативных последствиях вредных газов, разъяснили влияние человеческого фактора на разрушение озона и проинформировали участников о мировом опыте по защите атмосферы и озонового слоя.

Также была отмечена проводимая в стране работа по модернизации промышленных объектов, внедрению современных технологий по переработке промышленных отходов.

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