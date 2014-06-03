Гостеприимный Наманган

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. Участники игр "Баркамол авлод", финишировавших в Намангане в субботу, отмечают доброжелательность и гостеприимство наманганцев. В воскресенье, перед отъездом на родину, они поделились своими впечатлениями от пребывания в этом городе.

Мастер спорта международного класса, главный судья соревнований по волейболу Светлана Ашуркова отметила слаженность работы организаторов игр и комплексный подход к проведению спортивных соревнований. Это говорит о том, что наманганцы относятся к спорту с уважением. "Я также приятно удивлена произошедшими в Намангане переменами, прекрасными улицами и дорогами. Не могу не отметить и радушие наманганцев, старавшихся сделать наше пребывание в этом городе максимально приятным", – говорит Светлана Ашуркова.

Лауреат Государственной премии имени Зульфии Дилбархон Холджигитова из Сырдарьинской области подчеркнула, что Наманган действительно является городом цветов, и она восхищается возведенными спортивными комплексами и имеющимися возможностями для занятия молодежи спортом. "Члены делегации Сырдарьинской области высоко оценили организацию и проведение соревнований "Баркамол авлод". Кроме этого, посещение ими завода СП "Нестле – Узбекистан" и центра дизайна "Истиклол" оставило неизгладимое впечатление и гордость за свою страну", – сказала спортсменка.

А студентка Ферганского колледжа олимпийского резерва Татьяна таланова, выступавшая на соревнованиях по легкой атлетике, рассказала, что ее переполняют гордость за то, что ей доверили представлять свою область на соревнованиях "Баркамол авлод-2014" и выразила глубокую благодарность организаторам игр за их гостеприимство.

В свою очередь, помощник хокима Наманганской области по вопросам духовности и просветительства Тохир Дедаханов подчеркнул, что построенные в годы независимости спортивные сооружения Наманганской области сегодня переданы в полное распоряжении молодежи. А проведение в Намангане финального этапа игр "Баркамол авлод-2014", а также трансляция соревнований в прямом эфире, говорит о том, что Наманган по праву может называться городом спорта.

Жители города, несмотря на некоторые неудобства в дни проведения соревнований, говорят, что игры "Баркамол авлод-2014" наполняют население гордостью за свою область и накладывают на всех большую ответственность за хороший прием гостей и участников. "Каждый житель Намангана внес свой вклад в проведение игр на высоком уровне. Мы являемся свидетелями, пристального внимания руководства Узбекистана благоустройству, озеленению улиц, скверов и площадей, улучшению инфраструктуры города", – говорит председатель схода граждан махалли "Олвализор" Намангана Убайдулло Камолов.

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