



Иностранные гости восхищены организацией игр "Баркамол авлод" в Намангане



НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. Посетившие соревнования в рамках игр "Баркамол авлод" сотрудники совместных предприятий, расположенных в Намангане, выразили удивление высоким уровнем проведения столь масштабных состязаний. Гражданин Республики Корея Сеол Су Пак высказал свое восхищение организацией открытия и закрытия спортивных игр. Также он подчеркнул национальный колорит, присутствовавший в каждом выступлении артистов эстрады. А представитель Турции Гуржи Рашид, отметил, что игры "Баркамол авлод-2014" прошли на самом высоком уровне. "Это показывает, что ваш город еще раз доказал всему Узбекистану право проводить у себя не только республиканские но и международные соревнования самого высокого уровня", – сказал корреспонденту ИП "УЗИНФОРМ" гражданин Турции. "Церемония закрытия игр, состоявшаяся в субботу лишь укрепила меня в этом убеждении", – добавил он. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи