Обсуждены вопросы узбекско-венгерской повестки дня

ТАШКЕНТ, 3 июня. /УЗИНФОРМ/. 3 июня в Министерстве иностранных дел Узбекистана была проведена встреча с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венгерской Республики (с резиденцией в Москве) Иштваном Ийдярто, завершающим дипломатическую миссию в стране.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по двусторонней повестке дня, перспективным направлениям развития межгосударственного сотрудничества.

На встрече был отмечен конструктивный вклад посла в дальнейшее укрепления узбекско-венгерского диалога в различных сферах, сообщает МИД Узбекистана.

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