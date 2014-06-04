В Янгикургане отремонтирована школа

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. В канун Международного дня защиты детей в общеобразовательной школе № 10 Янгикурганского района Наманганской области Узбекистана завершен капитальный ремонт, сметная стоимость работ составила около 2 млрд. сумов.

Эта одна из самых больших школ области, здесь учится почти 2 тысячи учеников, территория школы занимает 3 га, зданий и строений около 15. Соответственно, пришлось задействовать 70 строителей и специальную технику. Помимо капитального ремонта учебных корпусов интенсивно ведутся работы по благоустройству и озеленению территории. Благодаря усилиям строителей и педагогов, активно помогающих им, школа преобразилась до неузнаваемости.

"Проектом предусмотрена постройка здания на 270 ученических мест, новую котельную, отремонтировать тепловые и водопроводные коммуникации, кровлю, а также провести работы по отделке помещений, ремонту оконных рам и дверных блоков", – говорит прораб ЧП "Оташ" Рустамжон Азизов.

По словам директора школы Нуъмонжона Саидахмедова, здания школы построены в 70-х годах прошлого века, которые за минувшие десятилетия основательно обветшали, пришли в негодность системы коммуникаций.

"Проблема капитального ремонта стояла давно, и мы видим особый смысл в том, что она решается именно в Год здорового ребенка, да еще в Международный день защиты детей, - подчеркивает Нумонжон Саидахмедов.

В ходе выполнения Государственной общенациональной программы развития школьного образования в 2004 – 2009 годах проведен капитальный ремонт и реконструкция многих школ области, построены и новые школы, спортзалы и другие объекты. В этом году в Наманганской области планируется провести реконструкцию в девяти общеобразовательных школах и капитальный ремонт – в 13. На эти цели выделено свыше 20 млрд. сумов бюджетных средств.

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