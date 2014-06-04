В уйчинском кишлаке ребята поставили спектакль на русском языке по мотивам сказки "Красная Шапочка"

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. 2 июня в школе № 39 села Соку Уйчинского района Наманганской области прошла театральная постановка по мотивам всеми любимой сказки "Красная Шапочка", посвященная Международному дню защиты детей. Спектакль подготовили члены кружка "Русское слово".

Было отмечено, что детям при доставке пирожков близким родственникам следует соблюдать правила дорожного движения и не стоит идти через дремучий лес, где можно напороться на волков и не только, во время летних каникул не купаться в неприспособленных водоемах, не нырять в незнакомых местах. Спектакль всем понравился. После премьеры юным артистам рукоплескал коллектив школы.

Преподаватель русского языка и литературы Мунаввар Отаханова не жалеет сил для того, чтобы привить детям знание русского языка.

"Ни для кого не секрет, что основной трудностью в процессе преподавания языка является отсутствие общения с носителями языка. Численность русскоязычного населения уменьшается. Мы стараемся это восполнить чтением, совместным просмотром телевизионных передач на русском языке, создаем мотивацию: ребята прекрасно осведомлены о роли русского языка в современном обществе, который сохранил свои позиции в армии и правоохранительных органах, различных отраслях науки и промышленности. Это язык межнационального общения на огромном постсоветском пространстве от Туркменистана до Камчатки", – говорит Мунаввар Отаханова.

УЗИНФОРМ