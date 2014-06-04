Наманганские волонтеры устроили детям праздник

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. В воскресенье, 2 июня, волонтеры устроили праздник воспитанникам центра "Бойчечак" Намангана для детей и родителей, которых коснулась проблема ВИЧ, при центре по борьбе со СПИДом. Второй год подряд активная молодежь провела при содействии сотрудников центра праздничное мероприятие для ребят с играми, конкурсами, чаепитием и вручением подарков, походом в парк.

Они придумали для ребят много интересных и подвижных игр и конкурсов, которые настолько захватили детей, что в стороне не смогли остаться даже самые скромные их них. Тем более что за участие в конкурсе каждый ребенок награждался подарком в виде игрушки или билетом на бесплатное посещение парка и катание на аттракционах в парке культуры и отдыха имени Бобура, которые предоставил центру городской Комитет женщин.

После проведения праздника в центре волонтеры и руководитель центра "Бойчечак" Эльмира Акрамова навестили детский дом № 6.

"Мы не хотим называть своих имен и фамилий, ведь это не самореклама, а просто благотворительная акция. То, что мы делаем – это от чистого сердца. Мы просто хотим подарить эти детям радость, увидеть улыбки на их лицах и лицах их родителей. Для этого не нужно много средств, главное желание", – сказал один из волонтеров.

"То, что на протяжении уже нескольких лет мы проводим День защиты детей при поддержке спонсоров и волонтеров, подтверждает тот факт, что в сердце наших людей есть еще место для милосердия, для добрых и бескорыстных дел", – отметила руководитель центра "Бойчечак" Эльмира Акрамова.

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