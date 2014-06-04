Оглашены итоги конкурса "Читая Пушкина"04.06.2014 13:03
ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. 3 июня в Российском центре науки и культуры в Ташкенте состоялось торжественное подведение итогов конкурса "Читая Пушкина", посвященного 215-летию со дня рождения великого русского поэта.
Трем победителям были вручены сертификаты на поездки в летний оздоровительный лагерь "Конструктор".
Жюри, в состав которого входили преподаватели школ искусств города Ташкента, было трудно отобрать победителей, подчеркнул руководитель Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Валерий Кайер. Присланные на конкурс работы, по мнению специалистов, отличались креативностью и творческим подходом.
Лауреаты конкурса получили почетные грамоты и памятные дипломы от Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан.
Хореографическая студия РЦНК в Ташкенте "Экспромты" подарила конкурсантам замечательные танцевальные композиции Пушкинской эпохи: "Полонез", "Мазурка" и, конечно же "Вальс".
Председатель жюри Татьяна Гончаров предложила поддержать это доброе начинание и сделать проведение конкурса "Читая Пушкина" ежегодной традицией.
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