В Намангане прошел "круглый стол" о защите населения при ЧС

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций является составной частью национальной безопасности Республики Узбекистан и направлена на спасение жизни и сохранение здоровья людей, снижение размеров вреда окружающей природной среде и материальных потерь.

Эти и другие вопросы были обсуждены на состоявшемся 3 июня в хокимияте Наманганской области "круглом столе" на тему "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: законодательство и практика", организованном Комитетом Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан по вопросам обороны и безопасности, сообщает пресс-служба Сената.

Вступительным словом мероприятие открыл заместитель хокима Наманганской области Н. Хайиталиев.

По разным аспектам повестки дня перед собравшимися выступили председатель Комитета Олий Мажлиса по вопросам обороны и безопасности Ю. Турсунбаев, заместитель начальника управления защиты населения и территорий Министерства по чрезвычайным ситуациям А. Косимов, заместитель начальника второго управления Министерства здравоохранения Н. Тухтаев и другие.

Выбор места проведения "круглого стола" не случаен. В Наманганской области, включающей в себя как равнинные, так и горные местности, как в зеркале отразились наиболее характерные природно-климатические условия нашей страны. Высокая сейсмичность, реальность активизации селепаводковых и оползневых опасных явлений на территории области определяют первостепенные направления работ по защите населения от чрезвычайных ситуаций. В области выполняется необходимый объем работ по предупреждению и ликвидации угроз, связанных с опасными геологическими и гидрометеорологическими явлениями. Так, в 2013 году из представляющих угрозу населению мест области временно эвакуированы 300 жителей 157 хозяйств в безопасные места проживания.

В 2013 году на наиболее опасных участках территории области выполнены берегоукрепительные, дамбовосстановительные и другие защитные работы. Например, только земляных и каменных работ проведено в объеме 91,6 тыс. и 14,4 тыс. кубометров соответственно. При осуществлении этих работ освоено около 1,7 млрд. сумов. Для проведения подобных работ в Наманганской области в 2014 году постановлением Президента Республики Узбекистан выделено почти 2 млрд. сумов.

Кроме этого, в 2013 году было организовано и проведено 13 тактико-специальных учений с привлечением 3,7 тыс. человек личного состава и населения, а также 109 единиц техники, а в первой четверти 2014 года проведено два тактико-специальных учения с привлечением 112 человек личного состава и 82 единицы техники.

В центре подготовки руководящего состава и населения при областном управлении по чрезвычайным ситуациям в 2013 году обучены 1 609 слушателей и в первом квартале 2014 года 197 слушателей с использованием специальных программ обучения правильному реагированию при возникновении чрезвычайных ситуаций.

На "круглом столе" его участники всесторонне обменялись опытом работы, высказали ряд предложений, направленных на обеспечение защиты населения от чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.

По итогам обсуждения были разработаны и приняты соответствующие рекомендации и предложения.

В работе "круглого стола" приняли участие сенаторы Олий Мажлиса Республики Узбекистан, депутаты Наманганского областного Кенгаша народных депутатов, представители Государственной инспекции по контролю и надзору за техническим состоянием и безопасностью работы крупных и особо важных водохозяйственных объектов при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан и других соответствующих министерств и ведомств, общественных объединений.

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