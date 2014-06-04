Подведены итоги работы Бухарского союза журналистов

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. 3 июня в Бухарском областном центре пропаганды духовности и просветительства состоялась отчетно-выборная конференция Бухарского областного отделения творческого союза журналистов Узбекистана.

Мероприятие было нацелено на информирование о деятельности областного отделения Творческого союза журналистов, избрание председателя областного отделения и делегатов в республиканскую отчетно-выборную конференцию Творческого союза журналистов Узбекистана.

В мероприятии приняли участие представители областного отделения Творческого союза журналистов, журналисты СМИ Бухарской, Ферганской и Кашкадарьинской областей, пресс-секретари хокимиятов.

В ходе мероприятия с докладом о проделанной работе выступил председатель областного отделения союза журналистов Узбекистана, редактор областных газет "Бухоронома" и "Бухарский вестник" Ж.Исмаилов. В частности, было отмечено, что проводились различные мероприятия, посвященные Дню работников печати и средств массовой информации, а также другой тематике. Подчеркнуто, что при редакции областной газеты "Бухоронома" создана "Школа молодого журналиста".

По итогам выступления положительное мнение о деятельности областного отделения творческого союза журналистов высказали журналисты Ферганской и Кашкадарьинской областей.

Далее состоялось голосование по избранию председателя Бухарского областного отделения творческого союза журналистов. По итогам голосования единогласно был избран действующий председатель Жахонгир Исмаилов. Также были избраны делегаты на республиканскую конференцию творческого союза журналистов Узбекистана.

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