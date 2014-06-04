Новый спецпосланник ЕС по Центральной Азии приступает к своим обязанностям

ТАШКЕНТ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. 4 июня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Яношем Херманом, приступающим к работе в качестве нового Специального посланника Европейского Союза по Центральной Азии.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы отношений между Узбекистаном и ЕС, ход реализации совместных с Евросоюзом программ, международную проблематику, отметили обоюдную заинтересованность в последовательном развитии взаимодействия на различных направлениях, обменялись мнениями по перспективам укрепления двусторонних связей в культурно-гуманитарной области.

Как сообщает МИД Узбекистана, отдельное внимание в ходе переговоров было уделено состоянию и перспективам расширения сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной сферах, в том числе созданию совместных высокотехнологичных производств на основе европейского передового опыта.

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