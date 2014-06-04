Праздник для детей под занавес учебного года в Намангане

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 4 июня. /УЗИНФОРМ/. Ярким событием под занавес учебного года в школе № 32 Намангана стал праздник, подготовленный 2 июня учащимися вторых классов, которые уже начали постигать азы русского и английского языков.

Ребята рассказали стихотворения на каждую букву русского алфавита, подготовили красочные танцы и такие, всем известные и любимые песни "Учат в школе" и "Дважды два четыре".

Ученики третьих, пятых и шестых классов показали гостям праздника литературно-музыкальную композицию "Моя Родина – Узбекистан". М. Исламова и М. Кодирова, О. Салохиддинова, М. Яхёханова также исполнили песни "Чунга-Чанга", "Улыбка", "То ли еще будет". А завершился праздник самой доброй и дружественной песней "Вместе весело шагать", которую ребята исполнили все вместе.

В подготовке к мероприятию приняли участие учителя русского и английского языков Гавхар Обидова, Азиза Мамаджанова, Зульфия Турсунова и Обидхон Юнусов.

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