В рамках мониторинга обеспечения прав ребенка

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. 4 июня в городе Бухаре состоялась беседа за "круглым столом", посвященная организации мониторинга в сфере соблюдения прав ребенка в судопроизводстве по уголовным и гражданским делам. Организованное уполномоченным Олий Мажлиса Узбекистана по правам человека (омбудсманом) мероприятие было нацелено на обсуждение планов на 2014 год и вопросов организации проведения мониторинга в сфере соблюдения прав ребенка в судопроизводстве по уголовным и гражданским делам.

В мероприятии приняли участие представитель уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана), представители управления юстиции по Бухарской области, Комитета женщин Бухарской области, управления народного образования, областного отделения фонда "Махалля", ОДМ "Камолот", управления здравоохранения, управления труда и социальной защиты населения, сотрудники Бухарского РО НИМФОГО, студенты Бухарского государственного медицинского института.

В ходе мероприятия отмечено, что уполномоченный Олий Мажлиса Узбекистана планирует проведение мониторинга в Бухарской области по правам человека в сфере соблюдения прав ребенка в судопроизводстве по уголовным и гражданским делам. Подчеркнуто, что в настоящее время учащаются случаи семейных разводов, из-за чего нарушаются права ребенка. В связи с этим, целесообразно проведение тщательного мониторинга по соблюдению прав ребенка на местах.

Было отмечено, что в данном мониторинге подразумевается привлечение работников комитетов женщин, палаты адвокатов, органов самоуправления граждан, нотариальных контор и других организаций. Далее представитель омбудсмана ознакомил присутствующих с основным направлениями предстоящего мониторинга, отметив соответствующие сроки.

В заключение мероприятия работникам органов самоуправления граждан было рекомендовано усилить работу примирительных комиссий по предотвращению семейных разводов.

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