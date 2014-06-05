Посол Венгрии посетил МВЭСИТ Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 июня. /УЗИНФОРМ/. 3 июня завершающий свою миссию в стране Чрезвычайный и Полномочный Посол Венгерской Республики (с резиденцией в Москве) Иштван Ийдярто нанес визит в Министерство внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах дальнейшего расширения двустороннего сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и финансово-технической сферах.

По данным МВЭСИТ, в 2013 году товарооборот между странами составил 39,8 млн. долларов, в т.ч., экспорт 1,3 млн. долларов, импорт – 38,5 млн. долларов. В Узбекистане осуществляют свою деятельность 3 предприятия с участием инвесторов из Венгрии, в т.ч. 2 СП и 1 предприятие со 100% иностранным капиталом. При МВЭСИТ аккредитованы представительства 4 венгерских компаний.

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