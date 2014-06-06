Посол Евросоюза посетил Бухару

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. 4 июня город Бухару посетил Посол Европейского Союза в Республике Узбекистан Ю.Штерк в целях принятия участия в открытии фестиваля "Дни европейского кино".

Почетного гостя встречали в международном аэропорту "Бухара" хоким Бухары В.Уринов, представители управления ВЭСИТ хокимията области и областного филиала НА "Узбеккино". По прибытии в город посол ЕС провел встречу с хокимом города, в процессе чего были обговорены организационные вопросы проведения фестиваля, обсуждены возможности области по экономическому сотрудничеству с Евросоюзом.

Также в этот день Ю.Штерк посетил совместное узбекско-германское предприятие "КНАУФ", расположенное в Кагане. Здесь он ознакомился с деятельностью предприятия, а также осмотрел музей железнодорожников.

После этого посол посетил недавно открытый дом для взрослых детей, потерявших своих кормильцев, где ему рассказали об уделяемом внимании в стране детям, потерявшим кормильцев, и проводимых работах по их всесторонней поддержке.

Вечером того же дня Ю.Штерк принял участие в открытии фестиваля "Дни европейского кино", который состоялся в кинотеатре "Бухоро", и вместе с остальными участниками фестиваля посмотрел кинофильм "Гавр", снятый режиссерами Финляндии.

После открытия кинофестиваля посол ЕС отбыл в Ташкент из аэропорта "Бухара".

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