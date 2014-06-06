В Бухаре стартует ежегодный летний фестиваль "Шелк и специи"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. С 6 по 8 июня в исторической части города Бухары пройдет традиционный фестиваль "Шелк и специи", который организовывается здесь уже на протяжении 14 лет.

В работе фестиваля примут участие мастера народных промыслов и ремесленники из Таджикистана, Кыргызстана, а также Бухары, Самарканда, Намангана, Андижана, Ферганы, Нураты и других регионов Узбекистана.

В рамках фестиваля будут организованы выступления фольклорных коллективов, ансамблей художественных коллективов, состоится демонстрация последних археологических раскопок из древних городищ Пайкенд и Варахша. Местное население и гости города смогут попробовать на вкус изысканные национальные блюда, которые будут готовить мастера-кулинары узбекской кухни. Также состоится выставка-продажа изделий народных мастеров.

Необходимо отметить, что фестиваль организовывается областным и городским хокимиятами, при содействии регионального отделения национальной компании "Узбектуризм" и центра развития ремесел города Бухары.

Основная цель фестиваля заключается в сохранении существующего культурного наследия со всеми его специфическими особенностями и уровнем художественного мастерства, а также поддержке народных ремесел и обмене культурными ценностями между народами соседних стран.

Торжественное открытие фестиваля прошло сегодня 6 июня возле исторического медресе "Нодира Девонбеги", рядом с ансамблем "Ляби Хауз".

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