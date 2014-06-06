Узбекистан и Нижняя Саксония развивают сотрудничество

ТАШКЕНТ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня в Министерстве внешних экономических связей, инвестиций и торговли Узбекистана была проведена встреча с заместителем председателя Объединения малого и частного бизнеса федеральной земли Нижняя Саксония Вильгельмом Оттингом, находящимся с визитом в Ташкенте в рамках участия в Международной конференции "О важнейших резервах реализации продовольственной программы в Узбекистане".

В ходе состоявшихся переговров стороны обсудили вопросы расширения взаимовыгодных торгово-экономических и инвестиционных связей, в том числе путем активного продвижения высокотехнологичных проектов на уровне малого бизнеса и предпринимателей, внедрения энергоэффективных, энергосберегающих и экологичных технологий, а также в сфере устойчивого развития сельских территорий.

Как сообщает МВЭСИТ Узбекистана, по итогам встречи была достигнута договоренность об организации визита делегации деловых кругов Нижняя Саксонии в Республику Узбекистан с целью проработки конкретных направлений практического взаимодействия.

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