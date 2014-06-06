Еще один наманганец стал лауреатом Пушкинского конкурса

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Преподаватель русского языка Нариман Искандаров, много лет проработавший корреспондентом газеты "Наманганская правда", стал лауреатом Международного Пушкинского конкурса.

В конкурсе, который проводится уже в 14-й раз, приняли участие сотни учителей русского языка из 25 стран. Тема этого года – "Пушкин. Интернет. Базар. Кто же настоящий учитель русского в моей стране?".

Организаторами этого конкурса являются "Российская газета" и департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы при поддержке МИД России и Фонда "Русский мир". Автором идеи и председателем оргкомитета конкурса является Ядвига Юферова – заместитель главного редактора "РГ".

Отметим, что Узбекистан в этом почетном списке представляют 7 педагогов. Ранее лауреатами этого конкурса становились четыре представителя Намангана: Андрей Володин, председатель Наманганского Русского культурного центра, Кадыр Насыров и Фарид Габдулхаков, преподаватели НамГУ и Зоя Сейидмаметова, учительница русского языка школы № 49.

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