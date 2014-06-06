В Чартаке состоялась презентация книги об истории школ района

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Множество интересных фактов о педагогах Янгикурганского района Наманганской области Узбекистана приведены в новой книге "Илм уммоннинг жавохирлари" ("Подвижники океана знаний"), презентация которой состоялась в среду в школе № 47 Чартакского района.

Заслуженные педагоги Хакимжон Мамаджанов, Абдулло Уринбаев, Ахмаджон Холматов, поэт и журналист, редактор детской газеты "Олтин тож" Оташ Холмирзаев рассказали ребятам немало для них неизвестного.

Например, первая так называемая русско-туземная школа в Янгикургане (тогда два соседних района были объединены в один) появилась в Нанайской волости в 1885 году, тогда здесь селились русские специалисты и крестьяне. Детей возили в школу на подводах, называемых "мужик-арава". Обучение велось на русском и арабском языках, а первыми учителями были Василий Петрович Романовский и мулла Хорун Косимбаев.

Тогда на рубеже веков видные просветители-джадиды Исмаил Гаспринский, Абдурауф Фитрат, Хамза Хаким-заде Ниязи, Абдулла Кадыри ратовали за новометодные школы и реформу системы просвещения.

Педагог и автор ряда произведений Курбонали Тулабоев отметил, что автор книги Эргашали Гойибназаров проделал огромную работу, побывал во всех школах района, архивах, беседовал с ветеранами, написал поистине научный труд из 515 страниц, где отражена история системы просвещения за сто с лишним лет. В ней 860 фотографий, графики и таблицы, множество полезной информации. Можно узнать имена первых фельдшеров, трактористов и знаменитых людей.

Директор школы Каромат Исматиллаева поблагодарила гостей за интересную беседу и отметила успехи и достижения в сфере народного образования: "Нельзя без волнения читать эту книгу о людях, посвятивших себя воспитанию молодого поколения, среди которых, кстати, есть и чартакцы, ведь Чартакский район много лет входил в состав Янгикурганского района".

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