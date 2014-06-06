Партийцы "Миллий такланиш" озаботились здоровьем детей

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Вчера в Намангане прошла молодежная акция "Здоровый ребенок – гарантия великого будущего", организованная областным Советом Демократической партии Узбекистана "Миллий тикланиш" (ДПУМТ).

В ней приняли участие депутаты местных Советов народных депутатов, активисты и сотрудники аппарата партии, представители молодежи.

Председатель Исполкома ДПУМТ Одилжон Мамадалиев подчеркнул, что воспитание подрастающего поколения – одна из приоритетных задач нашего государства и предвыборной платформой партии предусмотрено проведение мероприятий по обеспечению здоровья матери и ребенка, репродуктивного здоровья, пропаганде здорового образа жизни.

Депутат Наманганского районного Совета народных депутатов, главный врач областного ревматологического санатория Саломатхон Арзиматова обратила внимание на профилактику эндокринологических заболеваний: диффузного эндемического зоба, субнанизма гипофиза, сахарного и несахарного диабета, ревматизма и других.

Стоит сказать, что по инициативе председателя исполкома районного совета ДПУМТ Хасанбоя Халикова стартовал проект "Оздоровление", на первом этапе которого предусмотрено предоставить 600 подросткам из Мингбулакского и Папского районов возможность пройти бесплатное лечение в областном ревматологическом санатории и в рамках проекта здесь смогли поправить здоровье уже 120 ребят.

После мероприятия, состоявшегося в Молодежном центре, участники совершили экскурсию по залам областного краеведческого музея, где ознакомились с историей родного края. Далее в областном ревматологическом санатории прошел праздничный концерт, посвященный Международному дню защиты детей.

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