Либерал-демократы Намангана обсудили, как ликвидировать препоны развитию малого бизнеса

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. Вчера в зале заседаний Наманганского областного регионального управления приватизации, демонополизации и развитию конкуренции прошел семинар. Темой его стало улучшение взаимных связей и ликвидация искусственных препон со стороны государственных контрольных, налоговых и таможенных органов.

В качестве организатора выступил областной совет Либерально-демократической партии Узбекистана, а в работе семинара участвовали члены фракции ЛДПУз в Законодательной палате, депутаты местных Советов народных депутатов, антимонопольного управления, Министерства юстиции, предприниматели и фермеры.

Особое внимание было уделено задачам, вытекающим из Указа Президента "О дополнительных мерах по дальнейшему улучшению инвестиционного климата и предпринимательской среды" и других документов.

Выступающие отметили, что на едином портале интерактивных государственных услуг действует "Кабинет субъекта предпринимателя", где можно найти всевозможные таможенные, налоговые документы и представить отчет в электронном виде, заплатить налоги и другие платежи по Интернет-банку, получить нужную информацию. Кроме того, постоянно совершенствуется порядок предоставления кредитов, оказывается содействие в экспорте продукции.

В ходе беседы состоялся оживленный обмен мнениями по теме дня.

Добавим, что объем ВРП области в первом квартале текущего года возрос на 10,5 процентов, объем промышленной продукции – на 12,5 %, производства сельскохозяйственной продукции – на 6,4 % и сервиса – на 15,8 %. Доля малого бизнеса в ВРП достигла 69,2 %, в производстве промышленной продукции – на 42,6 %, малыми предприятиями экспортировано за рубеж товаров на 11,5 млн. долларов США.

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