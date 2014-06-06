Узбекистан и ФАО развивают сотрудничество

ТАШКЕНТ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. 6 июня министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с Генеральным директором Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Сильвой, находящимся с визитом в Ташкенте в рамках участия в Международной конференции "О важнейших резервах реализации продовольственной программы в Узбекистане".

В ходе состоявшейся беседы стороны обсудили приоритетные направления дальнейшего развития сотрудничества, отметили взаимную заинтересованность в последовательном наращивании взаимовыгодных отношений в различных сферах, сообщает МИД Узбекистана.

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