В МИД Узбекистана приняли заместителя генсека Организации исламского сотрудничества

ТАШКЕНТ, 6 июня. /УЗИНФОРМ/. 6 июня в Министерстве иностранных дел Узбекистана прошла встреча с заместителем генерального секретаря Организации исламского сотрудничества (ОИС) Хамидом А.Опелоеру, прибывшим в Ташкент в рамках участия в международной конференции "О важнейших резервах реализации продовольственной программы в Узбекистане".

Встреча была посвящена обсуждению состояния и перспектив развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, обмену мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

УЗИНФОРМ