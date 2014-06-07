Наманганские экологи препятствуют загрязнению природы

НАМАНГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. Ни один промышленный проект в Узбекистане не будет воплощен в жизнь без одобрения специалистов экологической экспертизы. Так, Наманганский областной отдел экологической экспертизы за 1-й квартал текущего года выданы экологические заключения по 952 материалам.

"Почти по всем даны положительные государственные экологические заключения, а несколько проектов отправлены на доработку", – говорит руководитель этого отдела Жахонгир Ахмедов.

Он подчеркивает, что его отдет старается не создавать проволочек бизнесменам и помогает им как можно скорее закончить все формальности. Но при этом каждый сомнительный проект проходит тщательную экологическую экспертизу.

"При создании рыбоводческих хозяйств или промышленных предприятий вблизи естественных водоемов возникает риск загрязнения их акватории отходами хозяйственной деятельности, поэтому мы принимаем во внимание наличие очистных сооружений, отстойников для безопасного отвода сточных вод. К сожалению, такие недостатки имеют место в некоторых промышленных предприятиях, которые функционируют уже много лет.", – рассказывает Ж. Ахмедов.

Так, по его словам, несколько лет назад природоохранные органы привлекли к административной ответственности руководство туракурганского предприятия "Ширинлик", которые никак не могут привести в божеский вид очистные сооружения.

"Часто нам дают на экспертизу проекты по созданию станций автотехобслуживания, так как это выгодное занятие: число частных автомобилей растет с каждым днем, и их надо обслуживать, мыть, менять масло и прочее. Без качественных очистных сооружений предотвратить загрязнение естественных водоемов и грунтовых вод просто невозможно, и мы требуем от владельцев обеспечить их постройку", – продолжает Ж. Ахмедов.

УЗИНФОРМ