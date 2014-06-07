Встреча бухарской молодежи с туристами из Франции

Встреча бухарской молодежи с туристами из Франции07.06.2014 11:20
БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня в Бухарском филиале Ассоциации "Каравансараи на Шелковом пути" (французский центр "Истеза"), расположенном в медресе Истеза Бухары, состоялась встреча членов ассоциации с группой туристов из Франции, организованная Самаркандским туристическим агентством "Sogda Tour Ltd".
Цель встречи заключалась в углублении знаний по французскому языку учащихся академического лицея и вузов, посещающих курсы французского языка при Ассоциации.
В мероприятии участвовали 14 туристов из Франции, представители Бухарского филиала Ассоциации "Каравансараи на Шелковом пути", учащиеся академического лицея № 1 Бухары и вузов, сотрудники Бухарского РО НИМФОГО и СМИ.
В ходе мероприятия выступили представители Бухарского филиала Ассоциации "Каравансараи на Шелковом пути", которые разъяснили цель встречи и представили присутствующим гостей из Франции.
Далее были продемонстрированы выступления на французском языке, подготовленные со стороны учащихся академического лицея и вузов Бухары. Также исполнены национальные бухарские музыкальные мелодии.
В заключение мероприятия туристы из Франции выразили свои впечатления о знаниях французского языка студентов Бухары, а также о достопримечательностях Узбекистана.
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