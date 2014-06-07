



Встреча бухарской молодежи с туристами из Франции



БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. 5 июня в Бухарском филиале Ассоциации "Каравансараи на Шелковом пути" (французский центр "Истеза"), расположенном в медресе Истеза Бухары, состоялась встреча членов ассоциации с группой туристов из Франции, организованная Самаркандским туристическим агентством "Sogda Tour Ltd". Цель встречи заключалась в углублении знаний по французскому языку учащихся академического лицея и вузов, посещающих курсы французского языка при Ассоциации. В мероприятии участвовали 14 туристов из Франции, представители Бухарского филиала Ассоциации "Каравансараи на Шелковом пути", учащиеся академического лицея № 1 Бухары и вузов, сотрудники Бухарского РО НИМФОГО и СМИ. В ходе мероприятия выступили представители Бухарского филиала Ассоциации "Каравансараи на Шелковом пути", которые разъяснили цель встречи и представили присутствующим гостей из Франции. Далее были продемонстрированы выступления на французском языке, подготовленные со стороны учащихся академического лицея и вузов Бухары. Также исполнены национальные бухарские музыкальные мелодии. В заключение мероприятия туристы из Франции выразили свои впечатления о знаниях французского языка студентов Бухары, а также о достопримечательностях Узбекистана. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи