В Бухаре торжественно открыли фестиваль "Шелк и специи"

БУХАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 7 июня. /УЗИНФОРМ/. Утром 6 июня в исторической части города Бухары стартовал традиционный фестиваль "Шел и специи". Перед торжественным открытием фестиваля состоялось парад-шествие начиная от исторического комплекса "Пои Калян" до медресе "Нодира Девонбеги", в котором участвовали национальные фольклорные ансамбли Республики. После этого на площади медресе "Нодира Девонбеги" выступил хоким города В.Уринов и объявил об открытии фестиваля.

На открытии мероприятия присутствовали как граждане Узбекистана, так и гости из России, Израиля, Германии, Франции, Англии, Южной Кореи, Таджикистана и других иностранных государств.

После открытия фестиваля начался показ образцов национального ремесленничества, прикладного и творческого искусства. Вдоль исторических памятников архитектуры можно было увидеть выступления фольклорных ансамблей с национальной концертной программой и ярмарку местных ремесленников с продукцией художественно-прикладного и гончарного искусства.

Основные мероприятия фестиваля состоялись на площади ансамбля "Ляби Хауз", рядом с историческими торговыми куполами "Токи Саррафон", "Токи телпакфурушон", "Токи Заргарон", а также возле Цитадели "Арк".

Мероприятия фестиваля продолжатся до 8 июня.

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